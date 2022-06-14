"В бій з усього батальйону пішло усього 30": окупанти бояться прямого зіткнення із ЗСУ

"В бій з усього батальйону пішло усього 30": окупанти бояться прямого зіткнення із ЗСУ

Російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Тому все більше росіяни уникають контактів з ЗСУ і здебільшого використовують артилерію.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – розповідає дружині російський окупант.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Російські окупанти здебільшого здалеку зачищають українські населенні пункти, використовуючи артилерію.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, але місто не відрізане. У місті тривають вуличні бої. У бомбосховищах місцевого заводу "Азот" залишаються 540-560 осіб.

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