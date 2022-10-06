"В бліндажах, як у свиней в хліву": ЗСУ показали захаращену позицію окупантів, які накивали п'ятами

Російські війська жили у безладі, а під час наступу ЗСУ миттєво втекли, покинувши все своє забезпечення.

ЗСУ показали захаращену позицію російських окупантів, які втекли через наступ українських бійців.

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ.

На ролику помітно, в якому безладі жили російські військові, які дуже швидко втекли через наступ українських бійців, покинувши на своїй позиції багато запасів їжі, боєприпасів, зброю, протигази та навіть бронежилети.

"Ось так виглядає недоімперіалізм. В бліндажах у русаків, як у свиней в хліву! Кивають п'ятами зі своїх позицій, лишають абсолютно все! Ось так виглядає недоімперіалізм. В бліндажах у русаків, як у свиней в хліву! Кивають п'ятами зі своїх позицій, лишають абсолютно все", - йдеться у повідомленні.

Деокупація територій України

Станом на 4 жовтня в Україні деокуповано понад півтори тисячі населених пунктів.

Лише від початку жовтня Сили оборони України вже звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Напередодні, 5 жовтня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про звільнення ще шести населених пунктів Луганської області.

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