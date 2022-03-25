Сергій загинув 24 березня в ході контрнаступу української армії на Київщині.
В бою під Києвом загинув історик, перекладач та публіцист Сергій Заїковський.
Сергій загинув 24 березня в ході контрнаступу української армії на Київщині.
Про це повідомляє "Вечірній Київ" із посиланням на культурне просвітництво "Пломінь".
"Наш друг та ідейний сподвижник загинув під Києвом. Він був завжди з гострим поглядом, незмінною іронією та блискучою ерудицією. Ми встигли чимало зробити разом, проте планували ще більше. Неопубліковані книги та збірки, непрочитані лекції та нерозказані історії — від індоєвропеїстики до нових правих. Після перемоги ми будемо продовжувати справу його життя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, журналіст "ТСН. Тижня" Андрій Цаплієнко отримав скалкове поранення. Водночас журналіст уточнив, що поранення неважке. Інших подробиць він не повідомив.
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