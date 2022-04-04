В будь-якому випадку буде мир… Він не може бути без перемоги - Зеленський

В будь-якому випадку буде мир… Він не може бути без перемоги - Зеленський

За словами президента, перемога може бути в дипломатичному форматі. Паралельно з бойовими кроками нашої армії.

В будь-якому випадку на території України точно буде мир. Але мир не може бути без перемоги.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам на брифінгу, перебуваючи у Бучі 4 квітня.

"Я вважаю, що в будь-якому випадку на території України точно буде мир. Україна не може жити у війні, тому що ми розташовані у Європі, перебуваємо у 21 сторіччі. І ми прагнемо миру. І ми достойні його, і гідні цього. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що повинен бути мир у нашій державі, але мир не може бути без перемоги. "Перемога може бути в дипломатичному форматі. Паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щоденно, але це непросто, ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому повинен бути той чи інший діалог", - резюмував президент.

Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.

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