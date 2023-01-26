В будинку на Одещині вибухнув газовий балон: один чоловік загинув (фото)

Вибух газового балона призвів до трагедії на Одещині.

У місті Кодима, що на Одещині, в багатоквартирному 2-поверховому будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок події загинула одна людина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Подія сталась у середу, 25 січня.

Повідомлення про вибух газового балону на одній із вулиць у м. Кодима надійшло до Служби порятунку о 15:48.

"Вогнеборці оперативно прибули на місце та встановили, що горить домашнє майно на 1-му поверсі багатоквартирного 2-поверхового житлового будинку. У квартирах повибивало вікна. Фахівці ДСНС врятували двох людей, ще двох евакуювали у безпечне місце, з них одна – дитина", - йдеться у повідомленні.

О 16:31 пожежу ліквідували на площі 50 м2. На місці пожежі виявлено загиблого чоловіка.

Нагадаємо, в селі Ліски на Одещині у квартирі на 19-му поверсі вибухнув туристичний газовий балончик. Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікна, там утворилася дірка.

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