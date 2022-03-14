Снаряд влучив у 4-поверховий будинок в центрі Харкова, скриншот з відео / ДСНС

В центрі Харкова окупанти з авіації обстріляли будинок: інформація про жертви встановлюється (фото)

В центрі Харкова окупанти з авіації обстріляли будинок: інформація про жертви встановлюється (фото)

Російські військові трощать і бомблять українські міста, обстрілюють мирне населення.

Сьогодні, 14 березня, в центрі Харкова російські окупанти з авіації обстріляли чотириповерховий житловий будинок. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"В центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні.

Зараз рятувальники проводяться пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки.

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