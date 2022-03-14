В центрі Харкова окупанти з авіації обстріляли будинок: інформація про жертви встановлюється (фото)

Російські військові трощать і бомблять українські міста, обстрілюють мирне населення.
Сьогодні, 14 березня, в центрі Харкова російські окупанти з авіації обстріляли чотириповерховий житловий будинок. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
"В центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні.
Зараз рятувальники проводяться пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки.
Нагадаємо, у Києві снаряд влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.