В центрі Ужгорода перехожий зірвав шеврони з військового: деталі (відео)

За попередньою інформацією, військовослужбовець перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Перехожий зірвав шеврони із військовослужбовця в центрі Ужгорода.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відповідне відео.

“Неоднозначна ситуація трапилась сьогодні в центрі Ужгорода. На площі Шандора Петефі особа у цивільному одязі зірвала з військовослужбовця шеврони і кинула на землю”, — написав журналіст.

Він додав, що за попередньою інформацією, військовослужбовець перебував у стані алкогольного спʼяніння.

“Всі деталі вказаного інциденту повинна розслідувати поліція та військова служба правопорядку, оскільки даний відеоролик може бути вирваний з контексту загальної ситуації”, — зазначив Віталій Глагола.

Перехожий зірвав шеврони із військовослужбовця

Нагадаємо, в Ужгороді жінки накинулися на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), аби врятувати чоловіка від мобілізації. Пенсіонерки захищали чоловіка, мотивуючи це тим, що співробітники ТЦК нібито не мають такого права.

Читайте провідні новини дня: