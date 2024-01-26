В частині регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Пізніше Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістики.

У ніч проти 26 січня в частині країни була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться у повідомленні.

Тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

Пізніше Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна якісною ППО нівелювала перевагу РФ у повітрі.

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