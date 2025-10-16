- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 1 хв
В частині областей України — знову аварійні відключення світла
Наслідки російських обстрілів продовжують впливати на енергосистему: «Укренерго» вимушено застосувало аварійні відключення в частині регіонів.
Через наслідки російських атак у частині областей України 16 жовтня застосовані аварійні відключення світла. Водночас у всіх регіонах застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомило «Укренерго».
«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі України — в частині областей застосовані аварійні відключення», — йдеться в заяві компанії.
Окрім того, в усіх областях застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Зазначається, що в Чернігівській області обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень електроенергії.
В «Укренерго» звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитись, та закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.
В компанії також закликали до ощадливого користування електрикою, адже це зменшить ймовірність або тривалість застосування відключень світла.
Нагадаємо, в Україні зранку 16 жовтня були застосовані графіки аварійних відключень світла через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Екстрені відключення діяли у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та низці інших областей.