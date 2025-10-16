Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через наслідки російських атак у частині областей України 16 жовтня застосовані аварійні відключення світла. Водночас у всіх регіонах застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомило «Укренерго».

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі України — в частині областей застосовані аварійні відключення», — йдеться в заяві компанії.

Реклама

Окрім того, в усіх областях застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що в Чернігівській області обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень електроенергії.

В «Укренерго» звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитись, та закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

В компанії також закликали до ощадливого користування електрикою, адже це зменшить ймовірність або тривалість застосування відключень світла.

Реклама

Нагадаємо, в Україні зранку 16 жовтня були застосовані графіки аварійних відключень світла через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Екстрені відключення діяли у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та низці інших областей.