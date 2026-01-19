ТСН у соціальних мережах

В частині України — аварійні відключення світла

Там, де застосовні аварійні відключення електроенергії, графіки не діють.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У кількох областях України 19 січня запроваджені аварійні відключення світла. Причина — наслідки російських ударів та складна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомило «Укренерго».

У регіонах із аварійними відключеннями електроенергії наразі не діють попередньо опубліковані графіки знеструмлення. Аварійні відключення будуть скасовані, коли ситуацію в енергосистемі вдасться стабілізувати.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

В «Укренерго» також закликали до ощадливого споживання електроенергії.

Нагадаємо, в Україні оновили систему застосування графіків вимкнень світла: тепер режим 5 черг з 6 можливих стає регулярним планом, а не приводом для екстрених знеструмлень. За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, це означає відсутність електроенергії понад 16 год. на добу, проте за чітким прогнозом. У Дніпрі вже діють оновлені графіки, тоді як Київ залишається в режимі непередбачуваних екстрених відключень (орієнтовно 3 год. зі світлом та 10 без). Коваленко також наголосив на зростанні кількості локальних аварій у будинках та нагадав, що у разі зникнення світла поза графіком слід спочатку звертатися до ЖЕКу чи ОСББ для перевірки внутрішніх мереж.

