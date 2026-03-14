В Черкасах пролунав вибух, загинула людина: перші подробиці

У Черкасах стався вибух, унаслідок якого, за попередньою інформацією, загинула одна людина. На місці працюють правоохоронці та спеціалізовані служби.

Про це повідомляють у поліції.

Що відомо про вибух

Інцидент стався у суботу, 14 березня, близько 20:30. Після повідомлення про вибух на місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальні служби.

За попередніми даними, унаслідок вибуху загинула одна людина.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

Правоохоронці проводять огляд території та фіксують усі можливі докази.

Наразі слідчі встановлюють обставини вибуху, а також особу загиблого. Після завершення першочергових слідчих дій події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Більше деталей у поліції обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше на Черкащині стався резонансний інцидент за участю військовослужбовців. За даними Державного бюро розслідувань, під час ранкового шикування між офіцером та кількома солдатами виник конфлікт.

Слідство встановило, що командир наказав п’ятьом військовим стати на коліна перед строєм побратимів. Після цього він підійшов до одного з солдатів і завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові та обличчю. Загалом правоохоронці зафіксували близько десяти ударів. Постраждалого військовослужбовця госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Наступного дня після інциденту правоохоронці затримали офіцера. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливої причетності офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.