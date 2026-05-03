В Черкасах стався вибух в житловому будинку: загинули люди
Наразі фахівці намагаються з’ясувати причини вибуху у житловому будинку.
Вечір четверга, 2 травня, для мешканців вулиці Захисників України у Черкасах розірвав гучний вибух. Епіцентром надзвичайної події став двоповерховий житловий будинок. Тривожний дзвінок надійшов до правоохоронців близько 20:40.
На жаль, наслідки інциденту виявилися фатальними. За попередніми даними, які оприлюднила пресслужба поліції Черкаської області, трагедія забрала життя двох людей.
Що відбувається на місці трагедії
Зараз територія довкола будинку оточена екстреними службами. На місці працюють слідчо-оперативна група, досвідчені вибухотехніки та експерти-криміналісти.
Фахівці буквально по крихтах збирають докази та обстежують приміщення, щоб зрозуміти, що саме призвело до такої біди. Наразі поліція встановлює всі обставини та деталі інциденту — чи це був витік побутового газу, чи детонація невідомого предмета. Згодом правоохоронці визначаться, за якою саме статтею кваліфікувати цю справу.
Деталі щодо осіб загиблих та можливої наявності інших постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, поблизу Рівного прогримів потужний вибух на підприємстві. Відомо про вісьмох травмованих, один із них — у тяжкому стані.