В Чернівецькій області чоловік напав на працівника ТЦК з газовим балончиком: в якому стані військовослужбовець

В Чернівецькій області військовозобов'язаний напав на представника ТЦК газовим балончиком.

У селі Черепківці Чернівецької області під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаний напав із застосуванням газового балончика на представника ТЦК та СП. Потерпілий військовослужбовець отримав серйозні травми.

Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП.

Військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.

Постраждалий працівник був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

У Чернівецькому обласному ТЦК нагадують, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних діють відповідно до чинного законодавства.

"Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - зауважили там.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі невідомі напали на військового медика ЗСУ, переплутавши його з працівником ТЦК.

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