В Чернівецькій області п’яний священник на КАМАЗі влаштував ДТП і намагався заволодіти зброєю поліції

У Чернівецькій області затримали нетверезого священника, який на вантажівці КАМАЗ врізався у стовп і спробував втекти з місця події. Інцидент стався 18 серпня у селі Мольниця. Водій, 42-річний чоловік, намагався втекти після аварії, але правоохоронці знайшли та зупинили його на автошляху.

Про це повідомила поліція області.

Під час спілкування з водієм, правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти тест на місці. Результат алкотестера показав 1,94 проміле, що в десять разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. Під час складання адміністративних матеріалів водій почав агресивно себе поводити, чинити опір, завдав тілесних ушкоджень одній з патрульних і намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Її госпіталізували.

Священник влаштував ДТП / Нацполіція

Кермувальнику вантажівки складено адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння та внесено відомості до ЄРДР за опір правоохоронцям.

Священник влаштував ДТП / Нацполіція

Нагадаємо, 9 серпня поблизу села Струмок нетверезий митрополит УПЦ МП Михайло Жар, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Внаслідок аварії водій і його 58-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані. Священник Роман Грищук заявив, що Жар був нетверезим після святкування, і додав, що намагається приховати факт ДТП, але свідки є.

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