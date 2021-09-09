В Чернівецькій області після укусу шершнів померла жінка

Жінку медикам не вдалося врятувати.

У Чернівецькій області в одному із сіл Сторожинецького району стався нещасний випадок. На жінку напали шершні і покусали її, від чого та померла.

Про це повідомляє видання "Буковинська правда".

Комахи атакували 65-річну місцеву жительку. Очевидці викликали швидку, але до приїзду медиків постраждала померла.

Слід зазначити, що для здорової людини укус шершня цілком безпечний, але людям з алергічною реакцією слід уникати нападу комах, які жалять, зокрема, ос, бджіл, шершнів тощо.

Якщо ж комаха вкусила, необхідно видалити жало та обробити місце укусу водою з милом, прикласти холодний компрес, сольовий або содовий компрес, прийняти антигістамінний засіб та звернутися по допомогу до медиків, якщо раніше вже була алергічна реакція, або ж якщо комаха вкусила в область обличчя чи шиї.

Нагадаємо, що під Харковом 65-річний чоловік пережив клінічну смерть від укусу шершня. Медики почали проводити реанімацію і відновили серцево-легеневу діяльність пацієнта. Чоловіка доправили до лікарні.

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