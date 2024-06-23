В Чернівецькій області військовий зі зброєю намагався витягнути з автобуса чоловіка (відео)

В Мережі сколихнув черговий скандал в Чернівецькій області, на якому фігурує чоловік у військовій формі, в балаклаві та з пістолетом в руках. Він, начебто, представник ТЦК, який намагався витягти з громадського автобуса чоловіка та доправити його до військкомату.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На кадрах видно, як чоловік у військовій формі, в балаклаві та окулярах намагається змусити чоловіка вийти з автобуса. В руках він тримав пістолет. Запити громадянина, щоб той представився, військовий ігнорував. Натомість він дав місцевому дві хвилини на те, щоб він самостійно вийшов з авто.

“Представтеся, хто ви. Ви підійшли та почали мені погрожувати. Я нікому не загрожую. А я не знаю, хто ви, покажіть… ви зі зброєю. Я мирна людина”, - казав місцевий мешканець.

Водночас в Чернівецькому обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію.

“У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно чоловіка у військовій формі зі зброєю. Повідомляємо, що на даному відео немає військовослужбовців ТЦК та СП. Закликаємо перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент”, - сказали в обласному ТЦК та СП.

В Чернівецькій області стався черговий скандал з ТЦК

Хто саме чоловік у формі та яка нині доля місцевого мешканця, наразі невідомо.

Нагадаємо, що на тлі скандалів із працівниками ТЦК та СП запустили гарячі лінії для скарг.

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