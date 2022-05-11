В червні доплату до пенсії отримає майже мільйон українців: хто одержувачі і які суми нараховані

В червні доплату до пенсії отримає майже мільйон українців: хто одержувачі і які суми нараховані

Щорічна доплата до пенсії надається ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Цього року уряд також виплатить ці гроші. Звичайно ці виплати нараховують у травні, цього року через війну гроші можна буде отримати у червні. Хто та які суми зможе отримати - у матеріалі ТСН.ua

В умовах воєнного часу інформація про одержувачів максимально закрита, отримати пенсію можна буде тим самим способом, яким зазвичай її отримують.

Категорії отримувачів доплати та розмір грошової допомоги такі:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин: I група - 4421 грн , II група - 3906 грн , III група - 3391 грн .

, II група - , III група - . Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, що народилися у зазначених місцях примусового тримання - 1491 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 4421 грн.

Члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися знову - 966 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України - 966 грн.

Учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 612 грн.

В уряді подбали, щоби в умовах воєнного часу інформація про одержувачів була максимально закритою. Водночас громадяни, яким належить ця доплата до пенсії, отримають її тим самим способом, яким зазвичай отримують і пенсію.

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