В червні на деяких українців чекає нова грошова допомога: кому виплатять і скільки / Фото: pixabay.com

В червні на деяких українців чекає нова грошова допомога: кому виплатять і скільки

В червні на деяких українців чекає нова грошова допомога: кому виплатять і скільки

Хто в червні 2022 року зможе отримати нову фінансову допомогу від Червоного Хреста та що для цього потрібно зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще у квітні 2022 року Товариство Червоного Хреста (ТЧХУ), Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерство соціальної політики України оголосили про призначення нової фінансової допомоги. У пресслужбі Мінсоцполітики розповіли, що кошти почали надходити вже з початку червня.

Хто може розраховувати на допомогу і який її розмір

Три місяці поспіль малозабезпечені сім'ї, які проживали в районах, що постраждали під час проведення бойових дій, будуть отримувати по 2500 гривень на одного члена родини. Щоб отримати кошти, потрібно підпадати під два обов'язкових параметра:

мати офіційний статус малозабезпеченої сім'ї з реєстрацією в Мінсоцполітики;

до 24 лютого 2022 року проживати в громаді, яка постражала від збройного конфлікту (незалежно від того, чи родина виїхала звідти після початку бойових дій, чи ні).

Перелік областей, де в окремих громадах будуть надавати грошову допомогу малозабезпеченим сім'ям:

Донецька;

Луганська;

Запорізька;

Київська;

Житомирська;

Харківська;

Сумська;

Миколаївська;

Чернігівська;

Херсонська.

Що потрібно робити, щоб оформити виплати

Робити нічого не потрібно, адже в Мінсоцполітики є реєстри малозабезпечених сімей. Саме на їхній основі і буде призначатися допомога. Також у пресслужбі попередили, що цією фінансовою допомогою можуть прикриватися шахраї та використовувати її для своїх схем. Тому дуже важливо ретельно перевіряти інформацію і не надавати дані про себе нікому. У відомстві пояснили, що кошти будуть перераховувати безпосередньо голові домогосподарства на той банківський рахунок, який був зареєстрований в Мінсоцполітики. Також ці гроші можна буде отримати готівкою в будь-якому відділенні ПриватБанку.

В перші тижні червня 2022 року виплати повинні бути зараховані всім малозабезпеченим сім'ям, які підпадають під критерії. Про можливість отримання грошей прийде СМС-повідомлення, після якого потрібно почекати на сповіщення від ПриватБанку про зарахування коштів.