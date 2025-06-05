Жимолость: користь / © Pexels

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Блакитна жимолость — чагарник, який росте переважно в Північній та Центральній Європі, Канаді, Східній Азії. Ця ягода невибаглива і добре переносить будь-які ґрунти чи сильні морози (до -40 градусів).

Що таке жимолость: який вигляд вона має

Ягоди жимолості мають блакитний або синій колір, найчастіше відрізняються круглою, грушеподібною або довгастою формою. Дикі ягоди менші за садові (останні можуть бути розміром із виноград). Що нагадує жимолость на смак? Тут все залежить від сорту. Ягоди бувають гіркуваті, кисло-солодкі або кислі. Взагалі, це щось середнє між чорницею, малиною й журавлиною. Вті, варто зазначити, що жимолость має унікальний смак і точно описати його важко.

Дозріває жимолость у червні (найчастіше в першій половині місяця). Поводитися з нею потрібно вкрай обережно, адже її темно-бордовий сік може з легкістю зафарбувати руки та одяг, а відіпрати його дуже складно. Ягоди мають дуже тонку шкірку, яку легко розчавити.

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Існують і неїстівні сорти жимолості, але їх неважко відрізнити. Їхні плоди мають червоний або помаранчевий колір.

В чому користь ягід жимолості

Поживні речовини на 100 г ягід:

45 Ккал калорійність;

8,5 г вуглеводів;

86 г води;

0 г жирів і білків.

Якщо говорити про вітаміни й мінерали, які містяться в ягодах жимолості, то в 100 г є стільки від добової норми:

70 мг калію (2,8%);

19 мг кальцію (1,9%);

25 мг фосфору (4,4%);

0,8 мг заліза (4,4%);

21 мг магнію (5,3%);

70 мкг вітаміну А (7,8);

0,03 мг вітаміну В1 (2%);

0,02 мг вітаміну В2 (1,7%);

30 мг вітаміну С (33%);

40 мкг вітаміну К (33%).

Чим і для кого корисна жимолость

Чим і кому корисна жимолость? / © pixabay.com

Користь ягід жимолості полягає в тому, що вони містять кілька важливих для здоров'я мінералів і вітамінів. За допомогою ягоди можна зміцнити імунітет, боротися з бактеріями. А ще жимолость вважають справжнім рекордменом за кількістю антиоксидантів. Тому її вживання захистить організм від передчасного старіння, зміцнить судини, серце, мозок і печінку.

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Жимолость як потужний антиоксидант — це речовини, які здатні поглинати вільні радикали, що окислюють клітини. Тому жимолость позитивно впливає на молодість організму, покращує зовнішній вигляд шкіри, зменшує запалення, знижує ймовірність великої кількості захворювань, зокрема й раку. Своїм антиокислювальним ефектом жимолость у кілька разів випереджає полуницю, малину, ожину, чорницю і журавлину. І це показали дослідження. Боротьба з бактеріями — завдяки антибактеріальним властивостям ягоди жимолості можуть запобігти інфекціям та є ефективним пребіотиком. Особливо вони дієві проти стафілококів, сінної палички і бактерії Kocuria rhizophila, що викликає зараження крові, перитоніт тощо. Звичайно, однією жимолостю вилікувати інфекцію не вдасться, але вживання цих ягід значно покращує стан і пришвидшує виздоровлення. Покращення роботи імунної системи — 2018 року китайські вчені провели дослідження, яке показало, що жимолость здатна підвищувати імунітет, адже збільшує кількість білих кров'яних тілець, які атакують інфекції. Втім, цей ефект поки мало вивчений. Допомагає за хвороби печінки — в жимолості міститься велика кількість поліфенолів (молекули, які є лише в рослинах), що відповідають за фарбування плодів. Відомо, що вони вирізняються потужним антиоксидантним ефектом. Третину всіх поліфенолів у жимолості становлять антоціани (вони роблять плоди темно-синіми), які захищають печінку від неалкогольної жирової хвороби печінки та попереднього стеатозу, що зазвичай уражають людей із зайвою вагою та діабетом. Захищає судини від атеросклерозу — поліфеноли також гальмують окислення ліпопротеїнів низької щільності (це і є той "поганий" холестерин), чим сповільнюють розвиток атеросклерозу. Захищає мозок — як показали дослідження, антоціани допомагають зменшити ризик розвитку деменції, інсульту, нейродегенеративних захворювань (хвороби Паркінсона, Альцгеймера), а ще покращують епізодичну пам'ять і мислення. Допомагає в роботі серця — в цій ягоді міститься вітамін К, який забезпечує максимальне засвоєння кальцію. Також у ній містяться магній і калій, які потрібні для ритмічної роботи серця.

Жимолость: чи є протипоказання

Крім алергії на вітаміни групи В, у жимолості немає протипоказань. Однак також варто зазначити, що фахівці рекомендують не вживати понад 100 г ягоди на день.

Зберігати її найкраще в замороженому вигляді, оскільки в такому разі залишаються всі її корисні властивості. Якщо жимолость кип'ятити, її користь значно знижується. Тому під час варіння її рекомендовано не доводити до кипіння.

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