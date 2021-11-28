В чому насправді полягає користь вітаміну С: для чого потрібно їсти "аскорбінку"

В чому насправді полягає користь вітаміну С: для чого потрібно їсти "аскорбінку"

Для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

​​Багатьом людям у дитинстві давали "аскорбінку" і змушували їсти апельсини, особливо на період застуди.

Про це нагадує "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі

Знаєте, в чому насправді полягає користь вітаміну С? Ось 5 фактів

Вітамін С бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, вуглеводи та ін.) від пошкодження активними формами кисню, потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Також допомагає засвоювати залізо.

Його дефіцит викликає захворювання під назвою «цинга», що проявляється кровотечами та ламкістю судин.

Це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.

Вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.

Величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.

Пам’ятайте, що для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

Раніше ми писали про те, чи можуть полівітаміни зупинити деменцію.

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