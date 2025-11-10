У Чорнобилі помітили дивну гусінь: що з нею станеться навесні

Гусінь бражника-підмаренника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гусінь бражника-підмаренника — справжнє видовище на лісових галявинах. Її зафіксували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Ця велика, м’ясиста личинка, що сягає 8 сантиметрів, вирізняється різноманітним забарвленням — від насичено-зеленого до темно-бурого чи чорного.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Уздовж тіла розташовані помітні світлі плями, а на кінці стирчить загрозливий на вигляд, але абсолютно безпечний ріг. Гусінь живиться переважно підмаренником, іван-чаєм та вересом.

Наприкінці літа вона заривається в ґрунт, де перетворюється на лялечку і зимує. Навесні з лялечки з’являється дорослий метелик — один із найкрасивіших серед бражникових. Його легко впізнати за яскравими, контрастними візерунками на крилах: передні — оливково-бурі з білими смугами, а задні — рожево-червоні з чорними й білими полями.

