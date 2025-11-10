ТСН у соціальних мережах

У Чорнобилі помітили дивну гусінь: що з нею станеться навесні

В українському заповіднику помітили незвичну гусінь.

Гусінь бражника-підмаренника

Гусінь бражника-підмаренника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гусінь бражника-підмаренника — справжнє видовище на лісових галявинах. Її зафіксували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Ця велика, м’ясиста личинка, що сягає 8 сантиметрів, вирізняється різноманітним забарвленням — від насичено-зеленого до темно-бурого чи чорного.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Уздовж тіла розташовані помітні світлі плями, а на кінці стирчить загрозливий на вигляд, але абсолютно безпечний ріг. Гусінь живиться переважно підмаренником, іван-чаєм та вересом.

Наприкінці літа вона заривається в ґрунт, де перетворюється на лялечку і зимує. Навесні з лялечки з’являється дорослий метелик — один із найкрасивіших серед бражникових. Його легко впізнати за яскравими, контрастними візерунками на крилах: передні — оливково-бурі з білими смугами, а задні — рожево-червоні з чорними й білими полями.

Нагадаємо, У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили найменшу у світі сову — крихітного сичика-горобця. Довжина його тіла — 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна — 50-77 грамів.

Після Чорнобильської катастрофи деякі території Київщини та Житомирщини досі залишаються небезпечними для збирання грибів. Річ у тім, що гриби активно накопичують радіоактивні елементи, період розпаду яких може тривати тисячі років.

