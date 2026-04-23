В Чорнобилі виникла справжня оаза: що приваблює "гостей" (фото)

У заповіднику опублікували кадри з фотопасток. Маленька водойма стала місцем зустрічі вовків, оленів і лосів.

Віра Хмельницька
Унікальні кадри з фотопасток: у Розсохівському ПНДВ тварини збираються біля води, створюючи природну оазу

У Чорнобилі зафіксували життя дикої природи біля невеликої водойми, яка перетворилася на справжній центр активності для мешканців лісу.

В Розсохівському природному науково-дослідному відділенні оприлюднили нові кадри з фотопасток.

Йдеться про малу водойму, яка відіграє важливу роль у екосистемі заповідника. Саме тут регулярно з’являються різні тварини — від обережних оленів до могутніх лосів і навіть хижаків, зокрема вовків.

У Розсохівському природному науково-дослідному відділенні оприлюднили нові кадри з фотопасток, що зафіксували життя дикої природи

Фахівці зазначають, що такі природні «оази» мають критичне значення для підтримання біорізноманіття, особливо в умовах змін клімату та обмежених водних ресурсів.

На опублікованих кадрах видно, як тварини по черзі підходять до води, дотримуючись негласних «правил» співіснування. Це місце стало точкою перетину їхніх шляхів і своєрідним балансом дикої природи.

У заповіднику підкреслюють: навіть невеликі природні об’єкти можуть мати велике значення для життя цілих популяцій.

Нагадаємо, також йшлося про те, що у заповіднику Чорнобиля зафіксували вагітних олениць, які готуються до весняного поповнення популяції. Пологи, за прогнозами експертів, мають відбутися влітку, коли умови для виживання малят будуть найсприятливішими.

Новонароджені оленята в Чорнобилі матимуть характерне плямисте забарвлення, що допомагає їм ховатися серед трави від хижаків.

