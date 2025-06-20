В Чорнобильській зоні помітили пташенят одного з найзагадковіших видів України (фото)

Пташенята чорного лелеки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чорнобильському заповіднику вчені виявили гнізда чорного лелеки. Цей вид в Україні вважається одним із найзагадковіших та найменш досліджених.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Зазначається, що чорні лелеки ведуть потайний спосіб життя, тому тривалий час їхня чисельність і ареал залишалися неточно визначеними.

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«У попередні роки на території Чорнобильського заповідника гніздилось від 25 до 27 пар чорного лелеки. Проте сьогодні, через військові дії, доступ до значної частини територій обмежений, а тому встановити актуальну чисельність цього виду наразі неможливо», — зазначили в заповіднику.

У межах дослідження вчора було перевірено декілька гнізд, у яких перебували шість пташенят. Усі вони були закільцьовані, а також пройшли біометричні вимірювання. Роботи проводили науковці заповідника разом з учасником проєкту «Ciconia-Ukraina» Олександром Панчуком.

У заповіднику пояснили, що кільцювання є безпечним і необхідним методом спостереження за птахами. Кільця з легких матеріалів не заважають пернатим, а процедура проводиться швидко й обережно. Кольорові кільця з унікальними символами дають змогу ідентифікувати конкретного птаха без його повторного відлову.

«Якщо вам пощастить побачити птаха з кільцем — сфотографуйте його та передайте інформацію орнітологам. Кожна така зустріч — це цінний внесок у збереження й вивчення одного з найзагадковіших птахів української фауни», — йдеться в повідомленні.

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Пташенята чорного лелеки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Пташенята чорного лелеки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Пташенята чорного лелеки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні зафіксували рідкісне пташеня орлана-білохвоста.