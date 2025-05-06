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В Чорнобильській зоні помітили рідкісну хижу птаху та пташеня (фото)
Чорнобиль стає домом для рідкісних видів: науковці виявили гніздо орлана-білохвоста.
У Чорнобильській зоні відчуження, де природа поступово відвойовує територію у наслідків катастрофи, вчені зафіксували успішне гніздування рідкісного орлана-білохвоста.
Про це повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.
Під час весняної експедиції співробітники Чорнобильського заповідника виявили гніздо з дорослою самкою та її пташеням.
Гніздо, розташоване на верхівці сосни на висоті понад 20 метрів, було помічено ще в грудні. Тепер же вчені підтвердили: птах, занесений до Червоної книги, не лише оселився тут, а й успішно розмножується.
Маршрут дослідників пролягав вздовж річки Прип’ять — ідеального місця для цих хижаків. Окрім знайденого гнізда, зафіксовано ще кілька потенційних «домівок» орланів. За оцінками, у зоні може мешкати до 20 пар цих птахів
Нагадаємо, в Чорнобильській зоні у здичавілого стада корів з’явилося маленьке телятко.