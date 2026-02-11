В Чорнобильському заповіднику очікують поповнення: екологи показали фото вагітних олениць

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чорнобильському заповіднику помітили вагітних олениць. Фахівці прогнозують, що малята народяться навесні.

Про це повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

За словами експертів, на території заповідника все частіше помічають вагітних олениць.

В Чорнобильському заповіднику помітили вагітних олениць / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Як кажуть екологи, зазвичай період вагітності у оленів триває близько 230-250 днів. Народження малят припадає на травень-червень, коли умови для виживання потомства найсприятливіші.

Новонароджені оленята мають характерне плямисте забарвлення, яке допомагає маскуватися серед трави, а матері активно оберігають малят від хижаків.

Спостереження за вагітними оленицями дозволяють фахівцям моніторити стан популяції, оцінювати репродуктивну успішність, вивчати адаптації до сезонних змін та клімату, а також планувати заходи охорони, щоб мінімізувати вплив людини на критичний період життя тварин.

Нагадаємо, на Київщині вбили всесвітньо відомого оленя Руні. Поліція розслідує факт незаконного полювання на оленя-рекордсмена. Це сталося в екопарку "На рогах" на Вишгородщині. Тварину застрелили пострілом з вогнепальної зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.