ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
2 хв

У Чорнобильській зоні швидко зростає популяція чарівного створіння (фото)

Понад 120 коней Пржевальського тепер мешкають у Чорнобильському заповіднику.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Коні Пржевальского

Коні Пржевальского / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) розповідає про унікальних мешканців Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника — коней Пржевальського, останній у світі вид справжніх диких коней.

Про це йдеться у повідомленні ДАЗВ на Facebook.

У 1998 році в межах програми «Фауна», яка мала на меті відновлення первісного фауністичного комплексу та біорізноманіття українського Полісся, до зони відчуження з заповідника «Асканія-Нова» було завезено понад два десятки коней Пржевальського — самців і самок.

Спочатку тварини проходили акліматизацію у спеціальному центрі поблизу Чорнобиля, а вже через рік їх випустили на волю. Наприкінці 1999 року в зоні існувало два табуни — в околицях сіл Копачі та Корогод.

/ © Державне агентство України з управління зоною відчуження

© Державне агентство України з управління зоною відчуження

Попри те, що поліські ліси й болота є нетиповими для степових копитних, коні чудово пристосувалися до нових умов. Природа сама відсіяла слабших, а популяція поступово зростала: у 2000 році налічувалося 38 особин, у 2004 році — близько 60. Сьогодні, за оцінками фахівців, у зоні мешкає понад 120 коней Пржевальського. Визначити точну кількість важко, адже тварини ведуть напівдикий спосіб життя й утворюють кілька стійких табунів.

Структура їхніх «родин» нагадує давню гаремну систему: головний самець очолює групу з кількох кобил, а поруч кочує холостяцька компанія жеребців, які колись програли у змаганнях за першість. Навесні, під час шлюбного сезону, між самцями точаться справжні поєдинки — вони зриваються на диби, б’ють один одного копитами, демонструючи силу й гідність.

Сьогодні кінь Пржевальського став одним із символів Чорнобильського заповідника — простору, де природа без втручання людини відновлює рівновагу. Тут, серед луків, зарослих доріг і диких лісів, ці рідкісні тварини почуваються вільно, наче вдома.

Під час однієї з експедицій співробітники ДАЗВ мали змогу побачити табун зблизька. Коні неквапно паслися на сонячній галявині, а потім, ніби відчувши цікавість, підняли голови і кілька хвилин спокійно дивилися прямо в об’єктив. Здавалося, вони позують — вільні, горді та прекрасні, справжні моделі дикої природи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні в старовікових соснових лісах Розсохівського науково-дослідного відділення виявили рідкісного жука Борос Шнайдера — єдиний вид родини Boridae в лісовій зоні Європи, який раніше фіксували лише на Поліссі та в Карпатах.

Дата публікації
Кількість переглядів
658
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie