В Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму

З них 2 надводних носії “Калібрів” (а це 16 ракет) та 3 великих десантних кораблі.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

У рамках міжнародних зобов’язань із забезпечення функціонування зернових коридорів, забезпечено вихід 11 та захід 4 суден до портів в Одеській області.

Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною.

"Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії Силам оборони. Ми гідні Премоги і здобуваємо її в єдності!", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Чорному морі

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі зменшено корабельне угруповування ворожих кораблів. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води.

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