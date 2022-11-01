В Чорному морі не зафіксовано жодного корабля РФ з ракетами "Калібр" - ОК "Південь"

В Чорному морі Росія скоротила присутність своїх кораблів. З тих, які є на чергуванні, немає жодного, оснащеного "Калібрами".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до 6 одиниць. Вони продовжують ховатися за Кримським півостровом.

"На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що "Калібри" не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни. Водночас небезпека ракетних ударів залишається як з суходолу, так і з використанням стратегічної й тактичної авіації ворога. Не знято з ризиків і загрозу ударів дронами-камікадзе", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що РФ в Азовському морі утримує на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів, в Середземному морі -13 кораблів, з них оснащені ракетами "Калібр" - 5.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.