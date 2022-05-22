В Чорному морі продовжується маневрування шести ворожих десантних кораблів: готові випустити понад півтора десятка снарядів

Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

В Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів.

Про це інформує у повідомленні у Facebook Оперативне командування "Південь".

Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення.

"Традиційно нагадуємо: не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, виважено і доцільно плануйте свою діяльність та маршрути прямування, враховуйте особливості та обмеження воєнного стану. Ретельно перевіряйте інформацію, не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю, вірте в сили оборони і нашу Перемогу!".

Також читайте Окупанти пропонують за виїзд з підконтрольної їм території 1000 доларів: у слід підступно відкривають вогонь

Нагадаємо, Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів.

Читайте також: