В Чорному морі штормом позривало ворожі міни і прибило їх до узбережжя Одеської області

В Чорному морі штормом позривало ворожі міни і прибило їх до узбережжя Одеської області

Російські окупанти продовжують блокувати акваторію Чорного та Азовського морів.

У бойовій готовності перебуває одне вороже судно з крилатими ракетами.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства. Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі", - повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.

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