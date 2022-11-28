В Чорному морі вперше за кілька днів з'явився ракетоносій з 8 "калібрами" на борту - ОК "Південь"

Початок нового тижня в Україні може принести нові ракетні атаки по Україні. Про це свідчить поява в Чорному морі ракетоносія з "калібрами".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найперше спостереження - в Чорному морі вперше за кілька днів з’явився ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе 8 ракет типу "Калібр" на борту. Це свідчить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", – сказала Гуменюк.

Через можливий ракетний обстріл в ОК "Південь" закликали українців не нехтувати повітряними тривогами.

"Тяжіння ворога до своїх "скрепів" і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою", – повідомила керівниця пресцентру.

Нагадаємо, що генерал ЗС РФ та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль для російських ракетних атак. Окупанти планують бити по банківській інфраструктурі України.

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