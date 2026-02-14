В Чорному морі виявили небезпечного краба-вселенця: яку загрозу він несе (фото, відео)

Блакитного краба виявили в Чорному морі / © Facebook-сторінка Івана Русєва

У Чорному морі на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували появу інвазійного блакитного краба.

Про це повідомив науковий співробітник Нацпарку Іван Русєв у своєму дописі на Facebook.

«Національний природний парк „Тузлівські лимани“ є морським нацпарком і єдиним неокупованним московитами нацпарком на всієї двотисячікілометрової протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України. Дякуючи ЗСУ, НПП"Тузлівські лимани» единий морській нацпарк в Україні, де під час війни, можна постійно вести моніторинг узбережжя Чорного моря і фіксувати наслідки від орди», — зазначив Русєв.

Під час кількаденного обстеження узбережжя після штормів фахівці виявили численні викиди гідробіонтів і загиблих птахів. А серед них — й незвичну для регіону знахідку: блакитного краба (Callinectes sapidus). Це перший зафіксований випадок на території нацпарку.

За словами науковця, цей вид не є корінним мешканцем Чорного моря. Його природний ареал — атлантичне узбережжя Америки від Канади до Аргентини. Вважається, що до Чорного моря краб потрапив із баластними водами суден або ж мігрував через Середземне та Мармурове моря, де вже прижився.

Блакитного краба виявили в Чорному морі / © Facebook/Іван Русєв

Блакитний краб надає перевагу мілководним прибережним зонам і лиманам із невисокою солоністю. Він відрізняється яскраво-блакитними клешнями та значними розмірами. Попри привабливий вигляд і статус делікатесу в окремих країнах, для чорноморської екосистеми це інвазійний вид, який може становити загрозу біорізноманіттю.

Зокрема, він більший і агресивніший за місцевих крабів і здатен їх витісняти. Крім того, краб є всеїдним: живиться молюсками, дрібною рибою та водоростями, що може порушувати баланс місцевої флори й фауни. Остання пара його ніжок сплющена й нагадує весла, що робить його швидким плавцем. Вид також витривалий — може виживати за низького вмісту кисню та при значних коливаннях солоності.

Блакитного краба виявили в Чорному морі / © Facebook/Іван Русєв

Наступного дня під час повторного обстеження узбережжя на мілководді виявили ще два екземпляри. Таким чином, у межах Національного природного парку «Тузлівські лимани» вже зафіксовано три випадки появи блакитного краба.

Блакитного краба виявили в Чорному морі / © Facebook/Іван Русєв

Блакитного краба виявили в Чорному морі / © Facebook/Іван Русєв

