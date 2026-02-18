Відключення світла в Україні: в «Укренерго» попередили про аварійні графіки

Відключення світла

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі. Споживання електроенергії демонструє стійку тенденцію до зростання, що на тлі ворожих атак та погодних умов створює додаткове навантаження на мережі.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по об’єктах енергетичної інфраструктури. Станом на ранок зафіксовано знеструмлення у кількох регіонах країни.

Найскладніша ситуація спостерігається на півдні та сході. Зокрема, без світла залишається значна частина споживачів в Одеській області. Також знеструмлені абоненти у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Енергетики наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Де діють аварійні обмеження

Внаслідок попередніх масованих атак РФ в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. У більшості регіонів України сьогодні діють:

Графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів.

Водночас в окремих областях ситуація змусила енергетиків застосувати аварійні відключення. У таких регіонах попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

«Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — зазначили в «Укренерго».

Споживачам радять стежити за оперативними повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, оскільки ситуація може змінюватися динамічно.

Окрім воєнних факторів, на енергопостачання впливають і складні погодні умови. Налипання мокрого снігу та пориви вітру спричинили аварії в мережах.

Станом на ранок на Одещині повністю або частково знеструмлено 42 населені пункти. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

В «Укренерго» вкотре звернулися до українців із проханням ощадливо споживати електроенергію. Це критично важливо для балансування системи.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Юрій Корольчук попередив, що масові відключення світла можуть повторюватися. За його словами, українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.