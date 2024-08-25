В день річниці загибелі пілота "Джуса" його мати сіла за кермо F-16

Мама загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса), Лілія Пільщикова, здійснила свою мрію та вперше сіла в кабіну винищувача F-16. Ця подія відбулася у річницю загибелі її сина, який загинув під час бойового вильоту.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Олещук зазначив: «На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені Штати. І сьогодні в кабіні F-16 його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли».

25 серпня 2023 року під час бойового вильоту загинули одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (Джус). Командування Повітряних Сил ЗСУ офіційно підтвердило його смерть у катастрофі. Андрій Пільщиков служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації, брав участь у повітряній обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа, в якій загинули три бойових пілоти 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр" ЗС України. Під час повномасштабної війни кожен з них виконував важливі повітряні операції з захисту України, зокрема на Східному та Запорізькому напрямках.

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