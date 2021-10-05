В день трагедії оголеною бігла на кладовище: моторошні подробиці вбивства 10-річної дівчинки на Закарпатті

В день трагедії оголеною бігла на кладовище: моторошні подробиці вбивства 10-річної дівчинки на Закарпатті

Вітчим бив покійну дитину стільчиком по голові, каже сусідка родини.

У с. Паладь-Комарівці Ужгородського району Закарпатської області вітчим вбив 10-річну названу доньку. Напередодні трагедії рідний батько дитини звертався до соціальних служб із повідомленням про те, що його дитина виховується в неналежних умовах.

Про це повідомляє "Перший".

Сусідка родини, в якій сталась трагедія, Ібоя Яцко розповіла, що вітчим жорстоко побив дитину стільцем по голові.

"Стільцями бив по голові. Там на тім стільці цвяхи були. Голову розбив, все. І коли вже побили, дитину поставили на ліжко. А вже зранку викликали поліцію", - каже Ібоя Яцко.

Покійну дівчинку звали Майя, її вітчим регулярно вживав алкоголь та влаштовував вдома сварки. Сусідка родини каже, що в магазин за випивкою чоловік відправляв маленьких дітей.

"Якщо дітям не давали горілку, він їх бив", - додає Ібоя Яцко.

Сусіди згадують, що дівчинка від насильства та побоїв часто тікала з дому. Одна із таких втеч була напередодні її смерті. Тоді дитина бігла оголеною до місцевого кладовища. Водночас Майя була доброю та працьовитою дівчинкою.

"Дівчинка постійно їм допомагала, прибирала. А коли вона не йшла в магазин, то її били", - додає сусідка.

Родина, в якій сталась трагедія, виховує ще 3 малолітніх дітей від різних чоловіків. 5-річну дівчинку вже забрала її бабуся, а ще двох госпіталізували в Ужгородську лікарню, там вони разом із мамою. У жінки також знайшли сліди побиття.

Начальниця Служби в справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якімеліна розповіла, що рідний батько покійної дівчинки звертався до них через те, що його дитина виховується в поганих умовах. Там запевняють, що вони листом звернулись в громаду та в соцслужби, де проживає дитина. Зараз одну з дітей хоче забрати бабуся. Інших дітей соцслужби хочуть забрати в матері.

Нагадаємо, що проти вітчима відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідство встановило, що на момент вчинення злочину, мати дитини була вдома, проте вона не допомогла доньці.

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