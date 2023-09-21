В держбюджеті-2024 повернули кошти на підтримку українських аграріїв - нардеп Сергій Лабазюк

У порядку денному ВР є ще два важливі проекти для аграріїв та переробників.

Верховна Рада повернула важливі видатки, які матимуть позитив для агросектору та виробничих підприємств (техніка, обладнання тощо). Крім того, найближчим часом парламент розгляне низку законопроєктів, спрямованих на підтримку українських аграріїв.

Про це розповів на брифінгу у ВР народний депутат з групи "Партія "За Майбутнє" Сергій Лабазюк.

"На щастя, ми маємо певні позитивні індикатори, які стимулюватимуть посилення гривні незалежно від міжнародної допомоги – це видатки на розвиток економіки. На відміну від минулорічного, нам повернули певні важливі видатки, які матимуть позитив для агросектору та виробничих підприємств (техніка, обладнання тощо). Це важливий крок, оскільки війна в нас триває вже більше півтора роки і ми розуміємо, що треба адаптувати державну і бізнес системи до цього. Виживати і навіть пробувати розвиватися навіть під обстрілами. Крім того, це додаткові податки в бюджет і скорочення запозичень у майбутньому.

Зокрема це повернення підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції майже на 800 млн грн. Це важливий ресурс для дрібних фермерів який піде на виплати: за кожен 1 га оброблюваних угідь (близько 3 тис грн); за голову ВРХ (близько 5 тис грн). Також виділення 205 млн грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників – фактично це кошти для маленьких господарств та кооперативів на компенсацію дорадчих послуг, закупівлю насіння тощо.

Крім того, 1 млрд грн буде виділено на часткову компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – це дозволить підтримати 2 сектори – і аграрний, і машинобудування.

Крім того, за словами народного депутата, в порядку денному ВР є ще два важливі проекти для аграріїв та переробників.

"Це проект №9015 – про страхування інвестицій в об’єкти з переробки та експорту української продукції. Нагадаю, за 2022 рік Україна експортувала агропродукцію на $23,4 млрд, що склало 53% від всього експорту. Але, ми безповоротно втратила ряд об’єктів з переробки, в тому числі металургії, яка раніше посідала перше місце в експорті. В українського бізнесу наразі немає коштів, щоб відновити втрачені заводи та покращити наявні. Нам треба кредити та іноземні кошти. Але банки та інвестори бояться фінансувати без гарантій.

Тому №9015 - спрямований на страхування та перестрахування від воєнних та/або політичних ризиків кредитів, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту. Сподіваємося на швидкі економічні результати від цього проекту. Ще один важливий проект №9627 – він покликаний спростити зміну цільового призначення земельних ділянок під виробничі об’єкти", - розповів Сергій Лабазюк.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як українські аграрії тримають важливу лінію оборони – з продовольчої безпеки як в Україні, так і у всьому світі.

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