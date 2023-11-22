В Держприкордонслужбі розповіли, чи дійсно військовий замінував територію біля кордону з Угорщиною

Ця інформація націлена на те, щоб погіршити суспільну атмосферу.

В соцмережах почали розповсюджувати відео, на якому особа у військовій формі заявляє, що отримала наказ замінувати територію біля кордону з Угорщиною. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як зазначається, в соцмережах розповсюджують відео, на якому військовій формі із закритим обличчям, який називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримав наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

“На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Зазначимо, інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є нічим іншим, ніж фейк, що націлений негативно вплинути на суспільну обстановку. Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію”, - наголосили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

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