В деяких українських областях оголошена повітряна тривога: на Донбасі лунають вибухи

У ніч проти 9 лютого 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про вибухи на Донеччині.

Пізно ввечері повідомлялося про вибухи у Дніпрі. Наразі немає підтвердження цієї інформації.

Також йдеться про два пуски С-300 з-під Комиш-Зорі в бік Донеччини. Наразі ця інформація перевіряється. Водночас зберігається загроза ЗРК для Південного Сходу.

Попри те, перебувайте в укриття, будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою, пам'ятайте про правило «двох стін».

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

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