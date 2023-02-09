В деяких українських областях оголошена повітряна тривога: на Донбасі лунають вибухи

У ніч проти 9 лютого 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про вибухи на Донеччині.
Пізно ввечері повідомлялося про вибухи у Дніпрі. Наразі немає підтвердження цієї інформації.
Також йдеться про два пуски С-300 з-під Комиш-Зорі в бік Донеччини. Наразі ця інформація перевіряється. Водночас зберігається загроза ЗРК для Південного Сходу.
Попри те, перебувайте в укриття, будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою, пам'ятайте про правило «двох стін».
Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
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