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В деяких українських областях оголошена повітряна тривога: на Донбасі лунають вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В деяких українських областях оголошена повітряна тривога: на Донбасі лунають вибухи

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

У ніч проти 9 лютого 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про вибухи на Донеччині.

Пізно ввечері повідомлялося про вибухи у Дніпрі. Наразі немає підтвердження цієї інформації.

Також йдеться про два пуски С-300 з-під Комиш-Зорі в бік Донеччини. Наразі ця інформація перевіряється. Водночас зберігається загроза ЗРК для Південного Сходу.

Попри те, перебувайте в укриття, будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою, пам'ятайте про правило «двох стін».

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

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Дата публікації
Перегляди
166
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