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В "Дії" буде інтерактивна мапа укриттів – можна оцінити стан, надіслати скаргу або подати пропозицію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В "Дії" буде інтерактивна мапа укриттів – можна оцінити стан, надіслати скаргу або подати пропозицію

Застосунок "Дія"

Усі укриття занесуть до "Дії" та створять інтерактивну мапу з даними.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в застосунку "Дія" з'явиться інтерактивна мапа всіх укриттів.

Про це він заявив 19 грудня під час засідання уряду.  

"Сьогодні ухвалили постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

Прем'єр також додав, що кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або ж подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності.

Нагадаємо, в "Дії" можна буде купити і продати авто: Зеленський розповів, коли запрацює послуга.

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