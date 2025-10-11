В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв: що відомо

Застосунок "Дія". / © із соцмереж

У застосунку “Дія” протягом 13-14 жовтня будуть недоступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорта.

Про це повідомили на порталі “Дія”.

“Плануєте перереєстрацію авто чи заміну техпаспорта - подбайте про це до 13 жовтня. У понеділок та вівторок ці дві послуги для водіїв будуть на паузі”, - йдеться у повідомленні.

Причиною називають оновлення вартості бланків. Зазначається, що сервісному центру МВС потрібен час, аби внести зміни та опрацювати всі заяви, які вже в роботі.

Послуги в “Дії” запрацюють 15 жовтня.

