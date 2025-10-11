- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв
В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв: що відомо
Дві водійські послуги тимчасово будуть на паузі.
У застосунку “Дія” протягом 13-14 жовтня будуть недоступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорта.
Про це повідомили на порталі “Дія”.
“Плануєте перереєстрацію авто чи заміну техпаспорта - подбайте про це до 13 жовтня. У понеділок та вівторок ці дві послуги для водіїв будуть на паузі”, - йдеться у повідомленні.
Причиною називають оновлення вартості бланків. Зазначається, що сервісному центру МВС потрібен час, аби внести зміни та опрацювати всі заяви, які вже в роботі.
Послуги в “Дії” запрацюють 15 жовтня.
Нагадаємо, "Резерв+" тимчасово зупиняв роботу вночі проти 11 вересня. Відбувалися планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг». Користувачі не змогли отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ у застосунку “Резерв+”.