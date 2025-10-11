ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв: що відомо

Дві водійські послуги тимчасово будуть на паузі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Застосунок "Дія".

Застосунок "Дія". / © із соцмереж

У застосунку “Дія” протягом 13-14 жовтня будуть недоступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорта.

Про це повідомили на порталі “Дія”.

“Плануєте перереєстрацію авто чи заміну техпаспорта - подбайте про це до 13 жовтня. У понеділок та вівторок ці дві послуги для водіїв будуть на паузі”, - йдеться у повідомленні.

Причиною називають оновлення вартості бланків. Зазначається, що сервісному центру МВС потрібен час, аби внести зміни та опрацювати всі заяви, які вже в роботі. 

Послуги в “Дії” запрацюють 15 жовтня.

Нагадаємо, "Резерв+" тимчасово зупиняв роботу вночі проти 11 вересня. Відбувалися планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг». Користувачі не змогли отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ у застосунку “Резерв+”.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie