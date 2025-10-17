ТСН у соціальних мережах

В "Дії" не працюватимуть ключові сервіси: кого це торкнеться

Обмеження стосуватимуться мешканців семи областей: Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Застосунок "Дія"

Застосунок «Дія» / © скриншот з відео

У семи областях України сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні, тож варто поспішити скористатися послугами онлайн.

Про це повідомляє «Дія» у Telegram.

«Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях», — йдеться у повідомленні.

Які послуги будуть на паузі

  • єМалятко

  • Витяг про народження

  • Витяг про зміну імені

  • Витяг про шлюб

  • Витяг про розірвання шлюбу

  • Витяг про смерть

  • Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС

Повний список — за посиланням.

«Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили — перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання», — йдеться у повідомленні.

Щойно все знову запрацює, «Дія» повідомить у соцмережах.

Нагадаємо, у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з’явився цифровий двійник. Метою цього є зібрати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та «Дії».

