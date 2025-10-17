- Дата публікації
В "Дії" не працюватимуть ключові сервіси: кого це торкнеться
Обмеження стосуватимуться мешканців семи областей: Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.
У семи областях України сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні, тож варто поспішити скористатися послугами онлайн.
Про це повідомляє «Дія» у Telegram.
«Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях», — йдеться у повідомленні.
Які послуги будуть на паузі
єМалятко
Витяг про народження
Витяг про зміну імені
Витяг про шлюб
Витяг про розірвання шлюбу
Витяг про смерть
Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС
Повний список — за посиланням.
«Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили — перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання», — йдеться у повідомленні.
Щойно все знову запрацює, «Дія» повідомить у соцмережах.
Нагадаємо, у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з’явився цифровий двійник. Метою цього є зібрати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та «Дії».