В Дії призупинять роботу ключові сервіси / © www.freepik.com/free-photo

У зв’язку з реорганізацією структури відділів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) в шести регіонах України буде тимчасово призупинено доступ до низки важливих послуг на державному порталі «Дія».

Сервіс державних послуг «Дія» повідомив про це 2 жовтня.

Які онлайн-послуги ДРАЦС будуть недоступні

Через необхідність технічної реструктуризації системи, користувачі в зазначених регіонах тимчасово не зможуть скористатися такими сервісами на порталі «Дія»:

єМалятко (комплексна послуга у разі народження дитини).

Витяг про народження.

Витяг про зміну імені.

Витяг про шлюб.

Витяг про розірвання шлюбу.

Витяг про смерть.

Повторне видавання свідоцтв з ДРАЦС (про народження, шлюб, смерть, зміну імені).

Що робити громадянам, які вже подали заяву

Особам, які вже замовили одну із зазначених послуг онлайн та здійснили оплату, необхідно терміново перевірити статус своєї заявки.

Важливо: офіційні джерела закликають громадян зробити важливі справи онлайн сьогодні (2 жовтня), а саме — підписати та відправити заяву, щоб відділ ДРАЦС встиг взяти її в опрацювання до початку технічних робіт.

Якщо користувач не встигне завершити процес:

після відновлення роботи сервісів необхідно буде подати нову заяву;

звернутися безпосередньо до відділу ДРАЦС з квитанцією про оплату для отримання вже оплаченої послуги в офлайн-форматі.

Про відновлення повноцінної роботи всіх сервісів буде повідомлено додатково через офіційні канали «Дії».

Нагадаємо, у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з’явився цифровий двійник. Метою цього є зібрати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та «Дії».