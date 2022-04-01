В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло

В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло

За попередніми підрахунками, кількість мешканців у цих будинках і квартирах, які були зруйновані – 63 тисячі 471 людина.

У державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері 31 березня.

Він запевнив, що держава поверне громадянам усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо.

За кілька днів було подано вже 25 тисяч 491 заяву. За підрахунками влади, кількість мешканців у цих будинках і квартирах, які були зруйновані – 63 тисячі 471 людина.

"Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше", – каже Зеленський

За його словами, вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн – у ЦНАПах.

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог" - звернення Зеленського за підсумками 36-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський порівняв російських окупантів із потойбічними потворами.

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