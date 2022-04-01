В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло

За попередніми підрахунками, кількість мешканців у цих будинках і квартирах, які були зруйновані – 63 тисячі 471 людина.
У державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері 31 березня.
Він запевнив, що держава поверне громадянам усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо.
За кілька днів було подано вже 25 тисяч 491 заяву. За підрахунками влади, кількість мешканців у цих будинках і квартирах, які були зруйновані – 63 тисячі 471 людина.
"Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше", – каже Зеленський
За його словами, вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн – у ЦНАПах.
Раніше Володимир Зеленський порівняв російських окупантів із потойбічними потворами.
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