У "Дії" стався масштабний збій: із застосунку зникли COVID-сертифікати українців

Наразі роботу зазстосунку відновлено.

У вівторок, 2 листопада, у мобільному застосунку "Дія" стався масштабний збій. У службі підтримки пояснили, що виникли технічні проблеми.

Користувачі у соцмережах повідомляли, що не можуть авторизуватись та згенерувати "ковідні" сертифікати. У деяких користувачів із застосунку зникли усі документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду.

Також українці скаржились, що водночас не зчитувався і QR-код із паперового сертифіката, роздрукованого з порталу "Дія".

У службі підтримки інформацію про збій підтвердили і повідомили, що виникли технічні проблеми. Наразі роботу зазстосунку відновлено.

Нагадаємо:

Після посилення карантину українці почали активно генерувати COVID-сертифікати в "Дії". Протягом останніх чотирьох днів в застосунку "Дія" згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Цифровими послугами користуються дев'ять мільйонів українців.

Протягом останніх чотирьох днів в застосунку "Дія" згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Цифровими послугами користуються дев'ять мільйонів українців. Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Як саме - читайте за посиланням.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. У "Дії" спростили процес отримання сертифікатів вакцинації – Дайджест новин про COVID

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