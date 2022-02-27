В "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії

В "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії

Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

У застосунку "Дія" відтепер можна переказати кошти нашій армії. Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

Про це 27 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Потрібно натиснути Документи — Допомогти армії.

"Як завжди, все в кілька кліків. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги!" - написав Федоров.

Нагадаємо, що державний "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули, відновив зняття коштів з кредитних карток. Якщо грошей немає в банкоматах, то їх можна зняти на касах супермаркетів.