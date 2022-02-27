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В "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії

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В "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії

Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

У застосунку "Дія" відтепер можна переказати кошти нашій армії. Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

Про це 27 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Потрібно натиснути Документи — Допомогти армії

"Як завжди, все в кілька кліків. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги!" - написав Федоров.

Нагадаємо, що державний "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули, відновив зняття коштів з кредитних карток. Якщо грошей немає в банкоматах, то їх можна зняти на касах супермаркетів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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