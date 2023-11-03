В "Дії" з'явилася нова важлива для українців послуга: оплачувати штрафи можна онлайн

В застосунку “Дія” з’явилася нова послуга - сплата штрафу за адміністративне порушення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначається, українці тепер мають змогу сплатити штраф за адмінправопорушення в застосунку “Дія”. Для цього не потрібно більше їхати до суду, достатньо всього декілька кліків на смартфоні.

“Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк. Тепер усе в “Дії”. Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу”, - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що сервіс державних послуг "Дія" у жартівлій формі привітав українців із Геловіном та попросив завантажити застосунок назад.

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