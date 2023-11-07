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В "Дії" з'явилася нова важлива функція для батьків: які можливості відкрилися для українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В "Дії" з'явилася нова важлива функція для батьків: які можливості відкрилися для українців

Застосунок "Дія"

Уряд ухвалив постанову про старт експериментального проєкту.

У застосунку “Дія” тепер можна оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон. Зробити це можна буде в декілька кліків, без присутності обох батьків та поїздок до нотаріуса.

Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри.

За його словами, уряд нашої держави ухвалив постанову про старт експериментального проєкту.

“Батьки дітей до 16 років зможуть оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон онлайн. Послуга буде доступна в Дії. Кілька кліків — і документ готовий, без особистої присутності обох батьків, стосів документів та поїздок до нотаріуса.  Це пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити”, - розповіли в Мінцифрі.

Нагадаємо, що в застосунку “Дія” з’явилася послуга сплати штрафу за адміністративне порушення.

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Дата публікації
Перегляди
566
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