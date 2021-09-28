"В "Дії" з'явиться і на кордоні пустять": в Ужгороді продають підроблені паспорти вакцинації

"В "Дії" з'явиться і на кордоні пустять": в Ужгороді продають підроблені паспорти вакцинації

Ділки продають підроблений документ за 150 євро.

В Ужгороді почали масово продавати підроблені паспорти вакцинації. Разом з сертифікатом продавці начебто гарантують введення підроблених даних у веб-портал "Дія" та в медичну базу Helsi.

Про це заявив депутат міської ради Віталій Глагола.

" Тобто і в "Дії" з'явиться і на кордоні пустять. Участь в цьому беруть і медики, на жаль. Вже чув кілька прикладів в Ужгороді. Ціна питання 150€", - написав Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, свої послуги ділки рекламують у соцмережах.

скріншот / Віталій Глагола, Facebook

"Потім, оці фейково-вакциновані потраплять в лікарні із "ковідом", - додав він.

Нагадаємо, на Буковині торгували свідоцтвами про вакцинацію та ПЛР-тестами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання