В "Дії" з’явиться новий дизайн сертифікату про "бустер" (фото)

Розробники оприлюднили один з можливих варіантів оновлення.

Державний застосунок "Дія" збирається оновити дизайн COVID-сертифіката про бустерну дозу вакцини.

Про це повідомила пресслужба застосунку в Telegram.

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Так, команда "Дії" оприлюднила один із варіантів дизайну для COVID-сертифіката про бустерну дозу вакцини. Зокрема, розробники додали знизу емодзі та напис — "Booster vaccine dose" ("Бустерна доза вакцини").

Дія/Telegram (https://t.me/diia_gov)

Нагадаємо, отримати "ковідний" сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можна у "Дії", надіславши відповідний запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини. Утім, інколи в українців виникають проблеми з генерацією COVID-сертифікату. Що робити в такій ситуації - читайте за посиланням.

Крім того, 8 лютого на головній digital-події від Мінцифри – форумі Diia Summit презентували нові послуги на порталі та в застосунку "Дія", які пришвидшать перехід до "держави у смартфоні". Зокрема, йдеться про пільговий Інтернет для пенсіонерів, зміну місця реєстрації, опитування, передавання паспорта тощо.

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