В "Дії" з'являться нові можливості: голова Мінцифри розповів деталі

Незабаром у "Дії" відображатимуться медичні дані користувачів. Українці отримають можливість зручно зареєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), обрати сімейного лікаря, а також подати чи розірвати декларацію. Це дозволить не витрачати час на візит у лікарню та очікування у чергах.

Про нововведення повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання. Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у Дії, засвідчили Дія.Підписом — і все готово", – розповів голова Мінцифри.

Міністр також пообіцяв, що відомство планує і далі розширювати функціонал порталу.

"Працюємо над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ. Стежте за оновленнями", – зауважив Михайло Федоров.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.

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